Операция "Москва". Как Аргентина сделала ставку на "Спутник V"

29 декабря в Аргентине начинается массовая вакцинация от коронавируса. Прививать жителей страны будут российским препаратом "Спутник V", первые 300 тыс. доз которого были доставлены на самолете государственной аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas на прошлой неделе. За сутки до прибытия вакцины Минздрав Аргентины выдал разрешение на экстренное применение "Спутника V" на территории страны.
Еще несколько месяцев назад казалось, что Аргентина, как и другие страны региона, будет в первую очередь делать ставку на вакцины американского и европейского производства. В августе президент республики Альберто Фернандес объявил, что в Аргентине будет производиться вакцина, разработанная учеными британского Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Республика также присоединилась к проведению клинических испытаний вакцины от американской компании Pfizer, рассчитывая, что это поможет быстрее получить первые дозы препарата после его одобрения. Президент даже принимал представителей фармацевтического гиганта в своей загородной резиденции.
О "Спутнике V" аргентинские власти говорили публично более сдержанно. В то же время они заявляли, что с интересом наблюдают за процессом разработки и готовы сотрудничать с Россией, с которой Аргентину связывали особенно дружественные отношения, когда главой государства была Кристина Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента.
Внезапное объявление
На фоне новостей о второй волне коронавируса в Европе и США Буэнос-Айрес стал активнее искать дополнительные варианты, помимо AstraZeneca и Pfizer, чтобы гарантировать, что к наступлению зимы в Южном полушарии в стране уже была вакцинирована значительная часть населения.
В начале ноября Фернандес объявила, что Аргентина готова подписать соглашение о поставках 25 млн доз "Спутника V" в декабре-январе. Возможности получить вакцины Pfizer и AstraZeneca в таком объеме и в такие сроки у Аргентины не было.
Объявление было внезапным. До этого власти Аргентины публично не комментировали процесс переговоров с Россией, и даже визит представителей Министерства здравоохранения в Москву прошел без публичного анонса и заявления по его итогам.
Не все в стране однозначно отнеслись к этой новости. Оппозиционные правительству СМИ — крупнейшие в стране — были и остаются скептически настроены к "Спутнику V". Ведущие одного из самых популярных новостных телеканалов в эфире говорят, что "почему-то не доверяют российской вакцине", хотя приглашенные ученые и инфекционисты в основном не поддерживают алармистские настроения. Журналисты ищут политические мотивы в закупке "Спутника V" или заинтересованность конкретных лиц, а также обсуждают все критические высказывания о российском препарате и замечания к опубликованным результатам испытаний.
Новый повод для критики
Новость о закупке российской вакцины стала еще одним поводом для критики правительства Аргентины и со стороны оппозиционных политиков, которые и так упрекали действующие власти в неэффективном управлении страной в условиях пандемии и слишком затянувшемся карантине. Экс-депутат и член коалиции экс-президента Маурисио Макри "Вместе за перемены" Элиса Каррио даже обратилась в суд с заявлением, в котором обвинила президента и министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсию в том, что закупкой российской вакцины "они поставили под угрозу здоровье всех жителей Аргентины".
В то же время в социальных сетях можно увидеть множество постов пользователей, радующихся возможности привиться "Спутником V". В разговорах обычные жители часто также выражают надежду, что российская вакцина поможет Аргентине избежать нового карантина.
Социологические исследования подтверждают, что позиция популярных оппозиционных СМИ и политиков не отражает в полной мере мнение жителей. Согласно опросу, проведенному компанией Opinaia в октябре, 17% респондентов, которые согласились бы на прививку, считают оптимальным выбором российскую вакцину. Препараты производства других стран поддержало меньше опрошенных.
Опрос, проведенный социологами из Университета Буэнос-Айреса в ноябре, в свою очередь показал, что 43% опрошенных согласились бы вакцинироваться "Спутником V". Отрицательно ответили 44%, остальные 13% не смогли определиться. Вакцину AstraZeneca готовы поставить 54%. В целом идею вакцинации от коронавируса поддержали 78% респондентов.
Главное событие декабря
Прибытие российских вакцин в Аргентину стало главным событием декабря внутри страны. "Рейс надежды" — так озаглавил сюжет об отбытии в Россию самолета Aerolineas Argentinas лояльный действующему правительству телеканал C5N. Остальные СМИ подошли к освещению более сухо, но не менее подробно.
Пресс-службы правительства и авиакомпании отчитывались о каждом этапе рейса. В социальных сетях публиковались видео и фотографии взлета, подготовки груза, встречи в аэропорту. Для экипажа самолета были даже специально изготовлены маски с надписью "Операция Москва 2020".
Сразу после прибытия самолета в крупнейшей провинции Аргентины Буэнос-Айрес был запущен сайт для подачи заявок на вакцинацию от коронавируса. За сутки на нем зарегистрировались более 100 тыс. желающих.
Другие вакцины
Всего в рамках подписанного контракта российская сторона должна поставить в Аргентину 10 млн доз "Спутника V". Помимо этого, власти южноамериканской республики рассчитывают получить в марте 22 млн доз препарата производства AstraZeneca.
Кроме того, Буэнос-Айрес продолжает зашедшие в тупик переговоры с Pfizer. По словам аргентинских властей, разногласия связаны с требованием американской компании обеспечить ей защиту от возможных исков. Pfizer же утверждает, что сторонам пока не удалось достичь соглашения в вопросах, касающихся доставки вакцины, которую можно хранить при температуре не выше –70 °С.
Елена Кондратьева, Буэнос-Айрес