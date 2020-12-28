Операция "Москва". Как Аргентина сделала ставку на "Спутник V"

29 декабря в Аргентине начинается массовая вакцинация от коронавируса. Прививать жителей страны будут российским препаратом "Спутник V", первые 300 тыс. доз которого были доставлены на самолете государственной аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas на прошлой неделе. За сутки до прибытия вакцины Минздрав Аргентины выдал разрешение на экстренное применение "Спутника V" на территории страны.

Еще несколько месяцев назад казалось, что Аргентина, как и другие страны региона, будет в первую очередь делать ставку на вакцины американского и европейского производства. В августе президент республики Альберто Фернандес объявил, что в Аргентине будет производиться вакцина, разработанная учеными британского Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Республика также присоединилась к проведению клинических испытаний вакцины от американской компании Pfizer, рассчитывая, что это поможет быстрее получить первые дозы препарата после его одобрения. Президент даже принимал представителей фармацевтического гиганта в своей загородной резиденции.

О "Спутнике V" аргентинские власти говорили публично более сдержанно. В то же время они заявляли, что с интересом наблюдают за процессом разработки и готовы сотрудничать с Россией, с которой Аргентину связывали особенно дружественные отношения, когда главой государства была Кристина Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента.

Внезапное объявление

На фоне новостей о второй волне коронавируса в Европе и США Буэнос-Айрес стал активнее искать дополнительные варианты, помимо AstraZeneca и Pfizer, чтобы гарантировать, что к наступлению зимы в Южном полушарии в стране уже была вакцинирована значительная часть населения.

В начале ноября Фернандес объявила, что Аргентина готова подписать соглашение о поставках 25 млн доз "Спутника V" в декабре-январе. Возможности получить вакцины Pfizer и AstraZeneca в таком объеме и в такие сроки у Аргентины не было.

Объявление было внезапным. До этого власти Аргентины публично не комментировали процесс переговоров с Россией, и даже визит представителей Министерства здравоохранения в Москву прошел без публичного анонса и заявления по его итогам.

Не все в стране однозначно отнеслись к этой новости. Оппозиционные правительству СМИ — крупнейшие в стране — были и остаются скептически настроены к "Спутнику V". Ведущие одного из самых популярных новостных телеканалов в эфире говорят, что "почему-то не доверяют российской вакцине", хотя приглашенные ученые и инфекционисты в основном не поддерживают алармистские настроения. Журналисты ищут политические мотивы в закупке "Спутника V" или заинтересованность конкретных лиц, а также обсуждают все критические высказывания о российском препарате и замечания к опубликованным результатам испытаний.

Новый повод для критики

Новость о закупке российской вакцины стала еще одним поводом для критики правительства Аргентины и со стороны оппозиционных политиков, которые и так упрекали действующие власти в неэффективном управлении страной в условиях пандемии и слишком затянувшемся карантине. Экс-депутат и член коалиции экс-президента Маурисио Макри "Вместе за перемены" Элиса Каррио даже обратилась в суд с заявлением, в котором обвинила президента и министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсию в том, что закупкой российской вакцины "они поставили под угрозу здоровье всех жителей Аргентины".