Парламент Китая потребовал от США пересмотреть подписанный Трампом проект бюджета

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Комитет по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (парламента) требует от США пересмотреть проект бюджета на 2021 финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом, поскольку отдельные его пункты "следует рассматривать в качестве вмешательства во внутренние дела КНР". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении.

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"Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона незамедлительно прекратила вмешиваться во внутриполитические дела Китая. Вашингтон должен отказаться от реализации пунктов с негативным содержанием, касающихся КНР", - подчеркивается в нем.

Как уточняется в тексте, США стремятся "подогреть сепаратистские настроения на Тайване", а также "клевещут на политику Пекина в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете".

В воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир уведомил в Twitter, что Трамп подписал законопроект о бюджете на сумму $2,3 трлн, в котором на "противодействие влиянию Китая" отводится $300 млн.