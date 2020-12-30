Глава МИД Украины допустил иск против Ирана в международный суд по сбитому Boeing

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Украина в составе группы пострадавших стран готова обратиться в международный суд против Ирана по делу о крушении украинского самолета Boeing под Тегераном, если стороны исчерпают другие возможности для урегулирования этой ситуации. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном в среду на сайте программы ТСН украинского телеканала "1+1" .

"Любое терпение имеет предел. И наше в том числе. Но мы можем перейти к фазе судебного рассмотрения только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны", - сказал он. Кулеба подчеркнул, что решение обратиться в суд должно быть совместным с этими странами.

Между тем, глава МИД высказал пожелание, чтобы стороны все же "вышли на конкретные результаты в переговорах с Ираном". "Несмотря на все наше заявление, несмотря на все наши попытки вести переговоры, по состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала", - добавил дипломат. В этой связи Кулеба отметил, что Киеву пока так и не удалось получить от иранской стороны технический отчет о катастрофе, и что подвижек в переговорах также нет.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что технический отчет является "ключевым этапом установления справедливости в этом деле".

9 декабря в украинском МИД заявили, что Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил 22 декабря, что иранская сторона выплатит компенсации в соответствии с международными нормами.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом Тегеран - Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Среди 176 погибших - граждане Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании, Германии, Швеции и Украины. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель".