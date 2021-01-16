СМИ: в деле о взрыве в порту Бейрута присутствует "сирийский след"

БЕЙРУТ, 16 января. /ТАСС/. Три сирийских бизнесмена причастны к закупке аммиачной селитры, которая была доставлена в порт Бейрута восемь лет назад на судне Rhosus и хранилась в амбаре №12. С таким утверждением выступила в своей публикации в субботу саудовская газета Asharq Al-Awsat . По ее информации, речь идет о близких к правительству Сирии фигурах - Джордже Хасвани, Имаде и Мудалляле Хури, которые занимались поставками в страну нефтепродуктов и других товаров из-за рубежа. Все трое включены в список сирийских граждан, против которых действуют американские санкции.

Издание ссылается на журналистское расследование, которое провел репортер телеканала Al Jadeed Фирас Хаттум. Его документальный фильм был размещен на днях в социальных сетях. Репортер утверждает, что сирийские бизнесмены использовали для доставки 2 700 тонн аммиачной селитры офшорную фирму Savaro limited, офис которой находится в Лондоне. "Ливан, а не Мозамбик был конечным пунктом судна Rhosus", - считает Хаттум.

Ранее, как пишет Asharq Al-Awsat, на существование "сирийского следа" в деле о взрыве в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года указал лидер Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат. Он утверждал, что груз аммиачной селитры с задержанного ливанскими властями в 2013 году судна Rhosus якобы предназначался для сирийской армии, которая в тот период вела боевые действия против бандформирований в Хомсе. При этом Джумблат не привел никаких конкретных свидетельств.

Ордер Интерпола

12 января Интерпол объявил в международный розыск двух россиян - капитана и владельца судна Rhosus. Новостной портал El Nashra сообщил, что речь идет о Борисе Прокошеве, который в 2013 году был капитаном судна и его владельце предпринимателе из Хабаровска Игоре Гречушкине, проживающем на Кипре. Кроме того, в розыск объявлен португалец Жоржи Морейру, который занимается торговлей нитратами.

Уведомление с красным углом (Red Notice) было издано Интерполом в ответ на просьбу генпрокуратуры Ливана. "Красная карта" требует от правоохранительных органов государств - членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с целью последующего решения судебными органами вопроса об его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.

2 октября прошлого года ливанский судья Фади Савван, возглавляющий комиссию по расследованию чрезвычайного происшествия в порту Бейрута, сообщил о намерении допросить капитана и владельца Rhosus.

История вопроса

Согласно сведениям российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер Rhosus под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут. Там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации. Экипаж, состоящий из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с самого начала контрактов не выплачивала морякам зарплату. В ответ на обращение МФТ судовладелец, предприниматель из Хабаровска, обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако, этого не произошло.