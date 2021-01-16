Байден выдвинул Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте переходной команды политика.

"Бонни Дженкинс выдвинута на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности", - отмечается в сообщении.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы (2009-2017 годы) Дженкинс занимала должность координатора программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США. Она также является основательницей и руководителем организации Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation.

"Она занимала ряд связанных с внешней политикой должностей, в том числе пост председателя Комитета по радиоактивным источникам", - отмечается в сообщении переходной команды Байдена. Дженкинс представляла США в программе "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения", а также на "четырех саммитах по ядерной безопасности, которые прошли в период с 2010 по 2016 годы", входила в американскую межведомственную рабочую группу, занимавшуюся вопросами санитарно-эпидемиологической безопасности. Докторскую степень Дженкинс получила в университете Вирджинии. Ее карьера включает также работу в качестве приглашенного профессора в Джорджтаунском университете, старшего научного сотрудника в вашингтонском Институте Брукингса и Школе общественно-политических коммуникаций имени Хамфри. Ранее Дженкинс служила в рядах ВМС США.

В администрации нынешнего президента Дональда Трампа и. о. заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности до недавнего времени был Кристофер Форд, также занимавший должность помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению. В конце прошлой недели газета The Washington Post сообщила о том, что он подал в отставку.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января.