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Полиция Капитолия разрешила возобновить работу Конгресса США

Ранее здание Конгресса США временного закрыли в качестве меры предосторожности из-за возникшего поблизости небольшого пожара

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Здание Конгресса США возобновило работу после временного закрытия из-за произошедшего в понедельник поблизости небольшого пожара. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Капитолия.

"Полиция Капитолия устранила внешнюю угрозу безопасности. Все проходы вновь открыты. [Комплекс] возвращается к нормальной деятельности, - приводит текст в Twitter журналист Крейг Каплан. - Ограничения сняты. Пожар под мостом <...> ликвидирован. Расследование инцидента продолжается".

По данным пожарной охраны Вашингтона, возгорание произошло около палатки бездомных. Проживавшая там женщина использовала пропан, что и могло вызвать сообщения о "взрыве", отмечает служба. Женщина получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.

Комплекс Капитолия в целях предосторожности был временно закрыт.

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