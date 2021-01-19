Марокко запретило доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Власти Марокко запретили доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

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"Компетентные органы приняли решение запретить в качестве превентивной меры доступ на национальную территорию с 19 января 2021 года и вплоть до нового распоряжения самолетам и пассажирам из Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии", - отметили в МИД.

Ранее такой же запрет был принят в отношении самолетов и пассажиров из ЮАР, Дании и Великобритании.