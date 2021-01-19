{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Марокко запретило доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран

Речь идет об Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Власти Марокко запретили доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

На эту тему
Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Компетентные органы приняли решение запретить в качестве превентивной меры доступ на национальную территорию с 19 января 2021 года и вплоть до нового распоряжения самолетам и пассажирам из Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии", - отметили в МИД.

Ранее такой же запрет был принят в отношении самолетов и пассажиров из ЮАР, Дании и Великобритании.

Теги
АвстралияБразилияЮАРДанияВеликобританияИрландияНовая ЗеландияМароккоПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Трамп снял ограничения на въезд в США из большинства стран Европы и Бразилии с 26 января
Читать полностью