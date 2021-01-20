Зариф отверг идею Блинкена о включении ракетной программы в ядерную сделку

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Иран не намерен включать ракетную программу и вопрос о региональной политике в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Что касается вопросов ракетной программы и ядерной сделки, то здесь все было понятно с самого начала заключения ядерной сделки, что эти аспекты не являются частью СВПД и не будут в него включены", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB.

Во вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный американский президент Джозеф Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по иранской ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Он подчеркнул, что Вашингтон будет консультироваться с Конгрессом, Израилем, а также странами Персидского залива в рамках будущих шагов по Ирану.

В 2018 году действующий президент США республиканец Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Демократ Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.