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Инаугурация Байдена
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CNN: Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва

Здание Верховного суда расположено в непосредственной близости от Капитолия, где в ближайшее время начнется церемония инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Эвакуация проводится в расположенном в центре Вашингтона здании Верховного суда США. Как сообщает в среду со ссылкой на источники телекомпания СNN, причиной эвакуации стала угроза взрыва.

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Каких-либо дополнительных подробностей СNN не приводит.

Здание Верховного суда расположено в непосредственной близости от Капитолия, где в ближайшее время принесет присягу и вступит в должность избранный президент США Джозеф Байден. В связи с церемонией инаугурации в столице США усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

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СШАИнаугурация Байдена
Онлайн
Инаугурация Джозефа Байдена. Онлайн
Церемония проходит на ступенях Капитолия
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