В США началась церемония инаугурации Джозефа Байдена

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден вышел на подиум в Конгрессе США, где будет проходить церемония его инаугурации.

Вместе с Байденом в зоне для почетных гостей находятся избранный вице-президент Камала Харрис и уходящий вице-президент Майкл Пенс. Там же другие бывшие президенты США, а также члены семьи избранного президента, судьи Верховного суда США, американские законодатели.

Церемония проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.