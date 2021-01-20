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Инаугурация Байдена
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Камала Харрис вступила в должность 49-го вице-президента США

Она принесла присягу на верность конституции и стране
Вице-президент США Камала Харрис REUTERS/Kevin Lamarque
Описание
Вице-президент США Камала Харрис
© REUTERS/Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Торжественная церемония инаугурации 49-го вице-президента США Камалы Харрис состоялась в среду на ступенях Капитолия.

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Она принесла присягу на верность конституции и стране.

"Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов внешних или внутренних. Я буду верна этой клятве. Я принимаю это обязательство свободно и клянусь, что я буду добросовестно исполнять свои обязательства. <...> И да поможет мне Бог", - произнесла она традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ней супруг Дуглас Эмхофф. "Примите мои поздравления, госпожа вице-президент", - сказала стоявшая перед ней и принимавшая присягу член Верховного суда США Соня Сотомейор.

Сразу после Харрис присягу произнесет будущий президент Джозеф Байден.

Церемония инаугурации проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники уходящего президента Дональда Трампа.

Теги
СШАХаррис, КамалаИнаугурация Байдена
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