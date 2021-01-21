Демократы официально получили контроль над Сенатом Конгресса США

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Демократическая партия США в среду официально получила контроль над Сенатом Конгресса США, а новым лидером демократического большинства в верхней палате стал Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Это произошло после приведения к присяге троих сенаторов-демократов: Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока от штата Джорджия, а также Алекса Падильи от Калифорнии. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN .

Оссофф и Уорнок заняли свои места по итогам второго тура выборов в Джорджии. Секретарь штата Калифорния Падилья же стал сенатором после того, как освободилось место Камалы Харрис, которая ранее в среду была приведена к присяге в качестве нового вице-президента США.

Таким образом, демократы теперь контролируют в целом 50 мест в верхней палате законодательного органа страны. Столько же имеется и у республиканцев. Однако, поскольку пост вице-президента теперь занимает Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. В связи с этим контроль над палатой в среду окончательно перешел к демократам, а новым лидером демократического большинства в Сенате стал Чак Шумер.

Контроль над Сенатом важен с точки зрения принятия законодательных инициатив, продвигаемых той или другой партией. Кроме того, особое значение он будет иметь в ближайшие несколько месяцев, поскольку демократической администрации Джозефа Байдена требуется согласие сенаторов для утверждения кандидатов на множество ключевых постов. В их числе должности глав Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минюста и других ведомств.

В будущем изменения баланса сил в верхней палате Конгресса США также могут последовать по итогам следующих промежуточных выборов. Они намечены на ноябрь 2022 года. Палату представителей Конгресса США в настоящее время контролируют демократы. Они лишились части мандатов в ней, но сохранили за собой большинство по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года.