Болсонару поздравил Байдена со вступлением в должность президента США

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

"Бразилия и США - две крупнейшие демократии западного мира. Наши народы связаны крепкими братскими узами и твердой приверженностью основополагающим свободам, принципам правового государства и поиску процветания, в основе которого лежит свобода", - говорится в документе. В своем послании Байдену бразильский лидер признался в том, что "давно испытывает восхищение перед Соединенными Штатами", и напомнил, что с момента своего прихода к власти в январе 2019 года взял курс на сближение Бразилиа с Вашингтоном.

Политик также отметил огромный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, науке и технологиях, экологии и возобновляемой энергетике, по вопросам региональной безопасности и защиты демократии и свободы. "Убежден, что вместе мы обладаем всеми условиями для дальнейшего углубления наших связей и рабочей повестки в интересах процветания и благосостояния наших государств", - заключил бразильский лидер.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США состоялась ранее в среду на ступенях Капитолия. Байден принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.

Болсонару одним из последних мировых лидеров признал победу Байдена на выборах президента США. В ходе предвыборной гонки политик открыто симпатизировал бывшему главе Белого дома республиканцу Дональду Трампу, желая ему победы. Ранее, отказываясь признавать победу Байдена, Болсонару говорил о наличии у него сведений о мошенничестве при подсчете голосов на выборах президента США. В ходе одного из своих официальных выступлений в ноябре он также резко отреагировал на предвыборное выступление Байдена, заявившего в ходе дебатов о готовности объединить международные усилия по борьбе с уничтожением экваториальных дождевых лесов Амазонии и угрожавшего Бразилиа "серьезными экономическими последствиями" в случае отказа от сотрудничества.