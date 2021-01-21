Байден назначил 34 человека на временные должности в новой администрации

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден произвел назначения на 34 различные временные должности в новой администрации в ожидании утверждения Конгрессом постоянных кандидатур. Об этом свидетельствует распространенное в среду заявление пресс-службы Белого дома.

О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

"Эти люди, которые почти все являются кадровыми госслужащими, будут временно возглавлять федеральные ведомства, пока кандидаты на должности в кабинете продолжают проходить процесс утверждения", - говорится в тексте.

Так, временно исполняющим обязанности госсекретаря стал директор Института внешнеполитической службы Госдепартамента Дэн Смит. И.о. главы Пентагона - первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист. И.о. министра финансов стал Энди Бокол, временным главой Минюста США - Монти Уилкинсон, и.о. министра торговли - Уинн Коггинс, и.о. министра энергетики - Дэвид Хайзенга.

Временным главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) будет Дэвид Коэн, а Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) - Стив Юрчик. Постоянное представительство США при ООН временно возглавит Ричард Миллс, а представительство США на торговых переговорах - Мария Паган.

Ранее в среду Сенат Конгресса США утвердил первого выдвинутого Байденом кандидата на пост в новой администрации - Эврил Хейнс стала первой женщиной на должность директора Национальной разведки США. После этого верхняя палата американского законодательного органа завершила заседание и соберется теперь только в четверг в полдень по местному времени (20:00 мск).

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в среду в полдень на ступенях здания Конгресса США.