Байден выступил с речью на концерте в честь инаугурации у мемориала Линкольна

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден выступил в среду с речью на посвященном его инаугурации концерте, который проходит в центре Вашингтона у мемориала Линкольна и транслируется основными американскими телеканалами.

"Благодаря вам демократия победила", - обратился он к американцам. "Это великая страна, а мы - хорошие люди. И преодоление трудностей, которые перед нами стоят, требует <...> единства", - убежден новый американский президент.

По словам Байдена, перед страной в настоящее время стоит множество вызовов, однако он уверен, что США справятся с ними. "Есть моменты в нашей истории, когда от нас как американцев требуется большего. Это было во времена Гражданской войны, это было во времена, когда доктор [Мартин Лютер] Кинг говорил с этих ступеней о том, что у него есть мечта <...>. Сейчас один из таких моментов: пандемия, экономический кризис, расовая несправедливость, климатический кризис, а также угрозы самой нашей демократии. И вопрос заключается в том, в наших ли силах справиться с этим? <...> Я думаю, что мы должны это сделать, и я убежден, что мы это сделаем", - подчеркнул американский лидер.

90-минутная телевизионная концертная программа "Празднующая Америка", ведущим на которой выступает актер Том Хэнкс, проводится в среду вместо традиционных балов, которые обычно проходят в американской столице в честь инаугурации нового президента. В этом году мероприятия организованы в усеченном формате в связи с распространением в стране нового коронавируса.

В программе запланированы многочисленные музыкальные номера, в том числе выступления певца Джастина Тимберлейка, рок-музыканта Джона Бон Джови, актрисы Деми Ловато, а также других друзей и сторонников Байдена.