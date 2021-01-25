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Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США

По мнению президента Соединенных Штатов, "сила Америки заключается в ее разнообразии"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден подписал указ, отменяющий введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американских ВС трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

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"Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии", - приводит агентство заявление Белого дома.

Как напоминает Reuters, 44-й президент США Барак Обама (2009-2017) в 2016 году разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медицинскую помощь. Его преемник Дональд Трамп заморозил набор в ряды ВС трансгендеров, однако разрешил продолжить службу тем, кто на нее уже поступил.

Теги
Обама, БаракСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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