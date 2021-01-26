Лидер демократов в Сенате считает, что процесс импичмента Трампа пройдет быстро

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа пройдет относительно быстро, так как не нуждается в привлечении большого числа свидетелей. Такое предположение высказал в понедельник вечером лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Суд [над Трампом] будет проведен надлежащим образом, но <...> относительно быстро", - заявил он телеканалу MSNBC.

Ранее, как сообщила в понедельник газета The Hill, Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) договорились о начале импичмента после 8 февраля, но организаторы этого процесса до последнего времени воздерживались от каких-либо комментариев по поводу его возможной продолжительности, равно как и по поводу необходимости привлечения свидетелей. Первый импичмент Трампа длился 21 день. Новый процесс, как дал понять Шумер, будет длиться меньше.

"Я не думаю, что есть необходимость в привлечении большого числа свидетелей", - сказал MSNBC лидер сенатского большинства. Он, однако, добавил, что окончательное решение о целесообразности привлечения свидетелей пока не принято. В ходе первого импичмента Трампа, напомнила The Hill, демократы настаивали на привлечении дополнительного числа свидетелей, чему воспротивились республиканцы. На этот же раз, по сведениям издания, демократы не видят в этом необходимости, так как события, вызвавшие новый импичмент, происходили у всех на глазах.

В понедельник вечером представители нижней палаты Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента. Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории США дважды подвергается один и тот же президент, причем во втором случае - уже сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу.

"Обвинители от лица Палаты представителей присутствуют здесь и готовы представить статью импичмента, которая была выдвинута Палатой представителей против Дональда Трампа, бывшего президента США", - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который от лица всех обвинителей зачитал затем полный текст резолюции. "Сенат <...> готов приступить к процессу", - ответил сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт), выступающий в роли временного председателя Сената.

Роли и расклад сил

Процесс импичмента начнется после 8 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса станет Лихи. По данным телекомпании CNN, если бы речь шла об импичменте действующего президента, то председателем был бы, согласно американскому законодательству, глава Верховного суда США Джон Робертс. Именно он являлся председателем на процессе в рамках первого импичмента Трампа, по итогам которого республиканца оправдали. Однако с учетом того, что президентские полномочия Трампа истекли 20 января, роль председателя впервые в истории США отведена законодателю.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Демократы теперь контролируют 50 мест в верхней палате законодательного органа страны. Столько же имеется и у республиканцев. Однако для вынесения окончательного вердикта требуются две трети голосов (не менее 67 из 100). Решение Сената обжалованию не подлежит. При этом, по словам Шумера, в случае утверждения импичмента верхняя палата также проведет голосование по запрету Трампу занимать государственные должности.