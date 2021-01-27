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Байден заявил Путину, что США будут твердо отстаивать национальные интересы

Стороны обсудили продление ДСНВ, ситуацию с Алексеем Навальным и поддержку суверенитета Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщила пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Вашингтон намерен жестко отстаивать свои интересы. Об этом написала во вторник в Twitter пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

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Она отметила, что стороны обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), ситуацию с Алексеем Навальным и поддержку суверенитета Украины со стороны США.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов", - написала Росс.

Это был первый разговор Путина с Байденом, который вступил в должность президента США 20 января. Как заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, разговор состоялся по инициативе американского лидера.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Псаки, Джен
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