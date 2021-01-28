МИД Украины после подтверждения полномочий России в ПАСЕ заявил, что организация сломалась

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) как организацию после успешного голосования за продление полномочий российской делегации.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал он в Twitter, комментируя результаты голосования по вопросу России.

Голосование за продление полномочий российской делегации в ПАСЕ состоялось ранее в четверг. Инициативу поддержали 107 человек, против высказались 36, воздержались 24. При этом в ПАСЕ негативно высказались в адрес украинской делегации за их позицию. "Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности", - указал голландский сенатор Тини Кокс, отчитав попутно украинского депутата Алексея Гончаренко за использование оскорблений в адрес не только российских парламентариев, но и всей ассамблеи.

С инициативой оспаривания полномочий российской делегации выступила перед началом зимней сессии ПАСЕ в понедельник глава украинской делегации, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.