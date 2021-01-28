Генсек ООН заявил, что решение выдвинуться на новый срок было простым

ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, что решение выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок в качестве главы организации не было для него сложным.

Он отметил, что "не мог заявить о своей готовности, не посоветовавшись с семьей", поэтому прежде, чем принять окончательное решение, съездил на родину в Португалию. "Кроме того, это очень большая ответственность, поэтому мне нужно было пройти медицинские обследования, и я этим занялся во время своей поездки домой на Рождество", - добавил 71-летний Гутерриш.

"Но само решение было простым, - заверил генсек. - Оно состоит в том, чтобы предложить свои услуги, а решать предстоит странам - членам ООН. Я лишь скромно предлагаю свою кандидатуру".

При этом глава ООН сравнил свою жизнь с "Притчей о талантах", мораль которой состоит в том, чтобы преумножать полученное, а не растрачивать. "Я очень многим был наделен от рождения. Моя семья могла дать мне наилучшее образование. Когда я был молод, в моей стране произошла демократическая революция, покончившая с диктатурой, - пояснил он. - Так что можно сказать, я получил много "талантов". Мой долг состоит в том, чтобы пустить их на службу тем людям, у которых таких привилегий не было".

В числе своих приоритетов в случае переизбрания генсек назвал победу над пандемией, борьбу с климатическими изменениями и искоренение социального и гендерного неравенства.

Выборы генсека ООН

В начале января Гутерриш сообщил в письме Генассамблее и Совету Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН. Первый срок полномочий 71-летнего генсека истекает в конце 2021 года.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет.