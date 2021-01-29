Президент Италии заявил, что кабмин могут сформировать на основе прежней правящей коалиции

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла объявил в пятницу по завершении политических консультаций с участием представителей разных партий, что видит условия для формирования правительства на основе предыдущей правящей коалиции.

"В ходе консультаций я получил заверения в готовности политических сил, которые поддерживали предыдущее правительство. Считаю необходимым проверить на практике данные условия", - сказал глава государства в эфире на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.

Объявлено также, что президент вызвал спикера нижней палаты парламента Роберто Фико. Ему будет поручено изучить условия для создания правительства, которое будет пользоваться поддержкой парламентского большинства.