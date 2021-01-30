ЕС запретил поставки вакцин в Северную Ирландию, применив особую статью договора о Brexit

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Евросоюз применил особую статью приложения к договору о Brexit, чтобы ввести ограничения по поставке вакцин от коронавируса из входящей в ЕС Республики Ирландия в Северную Ирландию, являющуюся частью Соединенного Королевства. Решение Еврокомиссии, о котором было объявлено в пятницу, вызвало резкую реакцию в Великобритании, где заявили о том, что рассматривают шаги, которые будут приняты в ответ на действия Брюсселя.
В опубликованном Еврокомиссией документе говорится, что введение ограничений на экспорт вакцин "оправдано в качестве меры предосторожности в соответствии со статьей 16 упомянутого протокола [по Северной Ирландии], чтобы избежать серьезных социальных проблем, связанных с нехваткой необходимых объемов [препаратов], из-за которой возникает угроза для организованного осуществления программы вакцинации в государствах - членах сообщества".
Статья 16 позволяет и Лондону, и Брюсселю в одностороннем порядке принимать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды, которые может вызвать особый статус Северной Ирландии, которое ей гарантирует соглашение о Brexit. После выхода Великобритании из состава ЕС протокол продолжает гарантировать прозрачность государственной границы на острове Ирландия, отсутствие экспортных ограничений и таможенных проверок. Из-за этого в ЕС опасаются, что через Северную Ирландию в Великобританию могут быть налажены поставки вакцин, экспорт которых Брюссель решил ограничить из-за возникших проблем с поставками препаратов.
Реакция Лондона
После оглашенного ЕС решения канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув провел экстренный разговор с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, выразив обеспокоенность Лондона действиями Брюсселя и подчеркнув, что Великобритания рассматривает дальнейшие шаги, которые будут приняты в ответ на действия Брюсселя.
"Британское правительство требует срочных объяснений от Еврокомиссии по поводу сделанных сегодня заявлений Евросоюза, а также заверений по поводу его намерений", - позднее заявил официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона.
Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер раскритиковала решение Брюсселя, назвав его "невероятно враждебным актом". "Задействовав статью 16 подобным способом, Европейский союз еще раз продемонстрировал, что он готов использовать Северную Ирландию, когда это отвечает его интересам. Он сделал это наиболее отвратительным способом - по теме доставки вакцин, которые призваны спасать жизни. При первой возможности ЕС воздвиг жесткую границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия из-за канала поставок вакцины от коронавируса", - заявила Фостер. Юнионистская партия Северной Ирландии, которую возглавляет Фостер, традиционно выступает за более тесные связи с Лондоном. Фостер призвала британское правительство вмешаться в этот вопрос.
Телеканал Sky News в связи с этим обращает внимание на то, что Брюссель прибег к крайней мере, предусмотренной соглашением о Brexit, спустя всего 29 дней после того, как Великобритания перестала входить в единый рынок и таможенный союз ЕС, поставив под угрозу выполнение договоренностей по Северной Ирландии.
Запрет ЕС
В пятницу Евросоюз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцин от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран сообщества. Схема продолжит действовать как минимум до конца марта и применяется только к экспорту препаратов компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках. Действие механизма не распространяется на программу COVAX, созданную для справедливого распределения вакцин по всему миру.