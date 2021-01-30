ЕС запретил поставки вакцин в Северную Ирландию, применив особую статью договора о Brexit

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Евросоюз применил особую статью приложения к договору о Brexit, чтобы ввести ограничения по поставке вакцин от коронавируса из входящей в ЕС Республики Ирландия в Северную Ирландию, являющуюся частью Соединенного Королевства. Решение Еврокомиссии, о котором было объявлено в пятницу, вызвало резкую реакцию в Великобритании, где заявили о том, что рассматривают шаги, которые будут приняты в ответ на действия Брюсселя.

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В опубликованном Еврокомиссией документе говорится, что введение ограничений на экспорт вакцин "оправдано в качестве меры предосторожности в соответствии со статьей 16 упомянутого протокола [по Северной Ирландии], чтобы избежать серьезных социальных проблем, связанных с нехваткой необходимых объемов [препаратов], из-за которой возникает угроза для организованного осуществления программы вакцинации в государствах - членах сообщества". Статья 16 позволяет и Лондону, и Брюсселю в одностороннем порядке принимать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды, которые может вызвать особый статус Северной Ирландии, которое ей гарантирует соглашение о Brexit. После выхода Великобритании из состава ЕС протокол продолжает гарантировать прозрачность государственной границы на острове Ирландия, отсутствие экспортных ограничений и таможенных проверок. Из-за этого в ЕС опасаются, что через Северную Ирландию в Великобританию могут быть налажены поставки вакцин, экспорт которых Брюссель решил ограничить из-за возникших проблем с поставками препаратов. Реакция Лондона После оглашенного ЕС решения канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув провел экстренный разговор с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, выразив обеспокоенность Лондона действиями Брюсселя и подчеркнув, что Великобритания рассматривает дальнейшие шаги, которые будут приняты в ответ на действия Брюсселя.

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