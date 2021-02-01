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Политический кризис в Мьянме
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Турция осудила действия военных в Мьянме

Ранее в стране объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год
Сторонники вооруженных сил Мьянмы AP Photo/Thein Zaw
Описание
Сторонники вооруженных сил Мьянмы
© AP Photo/Thein Zaw

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило в понедельник с осуждением действий военных в Мьянме, которые объявили о введении чрезвычайного положения и отстранении руководства страны.

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"Мы обеспокоены и решительно осуждаем захват власти военными в Мьянме. Турция выступает против любых переворотов и военного вмешательства [в политическую жизнь страны]. Ожидаем немедленного освобождения всех избранных лидеров, политических деятелей и гражданских лиц, задержанных участниками переворота", - отмечается в распространенном коммюнике турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара также выразила надежду, что "это ужасное событие не ухудшит положение мусульман-рохинджа, живущих в тяжелых условиях в Мьянме".

Турция традиционно выступает против подобных действий, в том числе из-за того, что с момента образования Турецкой Республики военные четыре раза брали власть в свои руки или вмешивались в политический процесс в стране с целью изменения курса действующей власти.

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ТурцияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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