Турция осудила действия военных в Мьянме

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило в понедельник с осуждением действий военных в Мьянме, которые объявили о введении чрезвычайного положения и отстранении руководства страны.

Что известно о ситуации в стране

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

"Мы обеспокоены и решительно осуждаем захват власти военными в Мьянме. Турция выступает против любых переворотов и военного вмешательства [в политическую жизнь страны]. Ожидаем немедленного освобождения всех избранных лидеров, политических деятелей и гражданских лиц, задержанных участниками переворота", - отмечается в распространенном коммюнике турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара также выразила надежду, что "это ужасное событие не ухудшит положение мусульман-рохинджа, живущих в тяжелых условиях в Мьянме".

Турция традиционно выступает против подобных действий, в том числе из-за того, что с момента образования Турецкой Республики военные четыре раза брали власть в свои руки или вмешивались в политический процесс в стране с целью изменения курса действующей власти.