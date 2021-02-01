МИД КНР выразил надежду на стабилизацию политической ситуации в Мьянме

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайские власти надеются на стабилизацию внутриполитической ситуации в Мьянме, где было введено чрезвычайное положение. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Что известно о ситуации в стране

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны в Мьянме на законных основаниях преодолеют разногласия и обеспечат социально-политическую стабильность в соответствии с положениями национальной конституции", - сообщил он на регулярном брифинге.

Как уточнил дипломат, Мьянма - дружественное КНР государство. Он добавил, что китайские власти "изучают сложившуюся ситуацию".

Ранее сообщалось, что военное командование Мьянмы на год ввело в стране чрезвычайное положение. Соответствующее постановление было подписано вице-президентом Мьин Све, который стал временно исполнять обязанности главы государства. Фактически власть передана главнокомандующему Мин Аун Хлаину. Такое решение было принято в связи с якобы имевшими место фальсификациями на парламентских выборах.