Премьер-министр Великобритании осудил захват власти военными в Мьянме

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

"Я осуждаю переворот в Мьянме и незаконное лишение свободы гражданских лиц, включая Аун Сан Су Чжи. Необходимо уважать голос народа и освободить гражданских лидеров", - написал британский премьер в понедельник на своей странице в Twitter.

Мьянманские военные ранее объявили о смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой и победила на выборах. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.