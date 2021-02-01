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Политический кризис в Мьянме

Премьер-министр Великобритании осудил захват власти военными в Мьянме

Необходимо уважать голос народа, отметил Борис Джонсон

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с осуждением захвата власти военными в Мьянме, призвав к освобождению политического руководства страны.

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"Я осуждаю переворот в Мьянме и незаконное лишение свободы гражданских лиц, включая Аун Сан Су Чжи. Необходимо уважать голос народа и освободить гражданских лидеров", - написал британский премьер в понедельник на своей странице в Twitter.

Мьянманские военные ранее объявили о смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой и победила на выборах. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.

Теги
ВеликобританияМьянмаДжонсон, БорисПолитический кризис в Мьянме
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