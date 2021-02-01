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Политический кризис в Мьянме
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Reuters: военные в Мьянме произвели перестановки в правительстве

Сообщается о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Мьянманские военные, объявившие о чрезвычайном положении в стране, приступили к перестановкам в правительстве. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

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24 министра и их заместители были отстранены от должностей, военные сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.

В то же время некоторые руководители ведомств подали в отставку сами. В частности, в отставку ушел министр здравоохранения и спорта Мьянмы Мьин Тхвей. "Я ухожу из министерства здравоохранения и спорта, - приводит его слова в понедельник издание "Ирравадди". - Я уезжаю из Нейпьидо через три дня". Чиновник также попросил своих коллег продолжать оказывать помощь людям, особенно в период пандемии коронавируса и вакцинации от него, стартовавшей 27 января.

Вместе с тем министру образования Мьоу Тейн Чжи, министру информации Пе Мьину, а также министру транспорта и связи Тан Син Мауну было приказано покинуть свои дома в течение трех дней.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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