В парламенте Ливии опровергли информацию об уходе Акилы Салеха с поста спикера

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Ливии (заседающего на востоке страны законно избранного парламента) Акила Салех не уходил с поста председателя законодательного органа страны в связи с выдвижением его кандидатуры в Президентский совет. Об этом сообщил ТАСС его советник по СМИ Фатхи аль-Марими.

"Распространяемая средствами массовой информации новость об отставке Акилы Салеха не соответствует действительности, - сказал он. - Салех продолжает работу без каких-либо изменений". Ранее ливийский спутниковый телеканал "Либия-24" сообщил, что Салех оставил пост в связи с выдвижением его кандидатуры в Президентский совет. По информации телестанции, устав совета запрещает совмещение двух руководящих должностей.