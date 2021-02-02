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Политический кризис в Мьянме

СМИ: военные в Мьянме освободили часть задержанных ранее государственных чиновников

О точном количестве освобожденных должностных лиц не сообщается
© AP Photo

ТАСС, 2 февраля. Мьянманские военные освободили большинство задержанных ранее чиновников государственного и регионального уровней.

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Об этом сообщило во вторник агентство Xinhua со ссылкой на источник в армии республики.

По его словам, во вторник утром военные решили освободить из-под стражи задержанных накануне министров и представителей правящей партии Национальная лига за демократию. О точном числе освобожденных пока не сообщается. "Среди главных министров могут произойти перестановки путем назначения на посты квалифицированных лиц", - отметил источник.

Теги
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