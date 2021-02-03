Оказавшийся под санкциями депутат Рады Козак обвинил Зеленского в превышении полномочий

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и владелец телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тарас Козак, против которого указом президента Владимира Зеленского во вторник были введены санкции, заявил о беспринципном нарушении закона и превышении главой государства своих полномочий.

"Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции, - цитирует парламентария издание "Страна". - Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний".

Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон "О санкциях" предполагает, что они "могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность".

"Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине", - заключил он.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм". В отношении депутата также введены ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины. Во вторник все три телеканала прекратили эфирное вещание.