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Политический кризис в Мьянме

Байден обсудил с австралийским премьером ситуацию в Мьянме

Они также обсудили пути совместной работы по решению глобальных и региональных вопросов

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду в ходе телефонной беседы обсудил с австралийским премьером Скоттом Моррисоном ситуацию в Мьянме. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они договорились работать вместе, бок о бок с другими союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в перевороте в Мьянме", - говорится в сообщении. Помимо этого, Байден и Моррисон также обсудили пути совместной работы по решению глобальных и региональных вопросов, в числе которых "Китай, борьба с пандемией и изменением климата".

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

Теги
АвстралияСШАКитайМьянмаБайден, Джозеф (Джо)Аун Сан Су ЧжиВин МьинМоррисон, СкоттПолитический кризис в Мьянме
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