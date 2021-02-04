В Совете Европы внимательно следят за ситуацией с санкциями против телеканалов на Украине

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) пристально следит за ситуацией, связанной с введением санкций на Украине против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген.

"Свобода СМИ и плюрализм являются важнейшими компонентами демократии. Мы внимательно следим за ситуацией", - отметил он.

Ранее французский политолог и журналист Дмитрий де Кошко заявил ТАСС, что Евросоюз должен обратить внимание на ситуацию, в которой оказались оппозиционные телеканалы на Украине. По его мнению, "отсутствие реакции со стороны европейских институтов на гонения против СМИ позволяет Киеву грубо нарушать свободу прессы, интересы национальных меньшинств".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.