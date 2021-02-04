В США заявили, что видят в продлении ДСНВ начало взаимодействия с Россией, а не завершение

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. США рассматривают продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) как начало взаимодействия по стратегическим вопросам, а не его завершение. Об этом заявил в четверг в Женеве постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд. Текст его выступления распространило постпредство Соединенных Штатов.

"Президент [США Джо] Байден рассматривает продление ДСНВ как начало, а не завершение нашего взаимодействия по стратегическим вопросам, включая этот орган [Конференцию по разоружению]", - сказал Вуд. По его словам, продление договора на пять лет "дает короткую передышку, и это не время для самоуспокоенности".

Как отметил американский дипломат, "существует срочная необходимость" в продолжении установления контроля, охватывающего "больше вооружений и, в конечном счете, больше стран". В связи с этим Соединенные Штаты "будут взаимодействовать с Россией в дискуссиях по стратегической стабильности" в сфере контроля над вооружениями, включая ядерные, а также по "другим возникающим вопросам стратегической стабильности", констатировал он.

Соединенные Штаты "будут стремиться вовлечь Китай в контроль над ядерным оружием и снижение рисков", продолжил постпред. "Надеюсь, что Китай присоединится к нам в этих усилиях", - отметил он и призвал делегации, участвующие в Конференции по разоружению, "продолжить побуждать Китай сделать это".

В среду в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.