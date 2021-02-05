Белый дом: Байден подпишет указы, направленные на "восстановление места Америки в мире"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подпишет ряд документов, направленных на восстановление Соединенными Штатами своего места на мировой арене. С такой формулировкой выступила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подпишет исполнительные акты по восстановлению места Америки в мире. <...> Администрация ставит дипломатию обратно в центр внешней политики США. <...> Сегодня президент Байден предпринимает дополнительные действия, направленные на подтверждение наших ценностей на мировой арене, восстановление ясности и лидерства в сфере того, как Америка проводит свою внешнюю политику, на поддержку и расширение возможностей специалистов по нацбезопасности, <...> на создание современных сил в области национальной безопасности, которые выглядят так, как и страна, которой они служат", - говорится в сообщении.

В частности, Байден подпишет меморандум о структуре Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. "Сегодняшние переплетающиеся между собой вызовы требуют нового, более широкого понимания национальной безопасности, которое признает, что традиционная нацбезопасность, экономическая безопасность, безопасность в сфере здравоохранения и экологическая безопасность взаимосвязаны. Структура СНБ Байдена будет отражать межотраслевой характер ключевых вызовов, стоящих перед страной, за счет того, что члены кабинета из ведомств, занимающихся внутриполитическими вопросами, будут чаще участвовать в процессе принятия решений по национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, президент США подпишет меморандум, направленный на модернизацию того, как учреждения, занимающиеся вопросами нацбезопасности, набирают сотрудников. "Меморандум также гарантирует, чтобы наш штат сотрудников в сфере нацбезопасности отражал необычайный талант и разнообразие нашей страны", - говорится в сообщении. В соответствии с меморандумом будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая, помимо прочего, займется разработкой предложений относительно найма и поддержки специалистов в области набезопасности, в том числе "создания дополнительных путей для привлечения на государственную службу американцев, обладающих навыками в критически важных областях, таких как киберсфера, технологии, наука".

В пресс-релизе сообщается также о подписании главой Белого дома указа об увеличении квоты приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году (начнется 1 октября) и меморандума о защите прав представителей ЛГБТ-сообщества в мире.