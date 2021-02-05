СМИ: Азиатско-Тихоокеанский регион будет крупнейшим импортером боевой авиации до 2030 года

БАНГАЛОР, 5 февраля. /ТАСС/. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) станет крупнейшим импортером военной авиационной техники в период с 2021 по 2030 год. Такие данные содержатся в отчете журнала Aviation Week & Space Technology, опубликованном на международном авиасалоне Aero India 2021.

Согласно данным издания, около 37,5% военных самолетов, которые будут выпущены в указанный период, закупят страны АТР. Увеличивающиеся военные расходы и политическая неопределенность в регионе усиливают модернизацию военно-воздушных сил стран региона. Ожидается, что на истребители придется четверть общих поставок. По мнению журнала, в будущее десятилетие количество самолетов, произведенных в регионе, увеличится.

Предполагается, что в указанный период странам АТР (за исключением Китая) будет поставлено порядка 1,5 тыс. военных самолетов.

Крупнейшим закупщиком авиации в АТР в 2021-2030 годах станет Индия, которая, как ожидается, закупит около 640 самолетов. Второе место займет Южная Корея (порядка 120 самолетов), третье место - Япония (около 100 самолетов). Эксперты журнала ожидают, что Вьетнам закупит около 100 военных самолетов, Малайзия - 80-90, Индонезия - 55, Бангладеш - 30.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Проходил в этом году в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Россия представила на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.