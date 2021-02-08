В ДНР назвали неприемлемыми призывы Кравчука обстреливать территорию республик Донбасса

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. МИД Донецкой народной республики (ДНР) категорически не приемлет высказывания представителя Киева в контактной группе Леонида Кравчука о необходимости открывать огонь по территории республик Донбасса. Об этом в понедельник заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов "напрямую призвал руководство Украины продолжать обстреливать территорию республики".

"Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает в войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах", - приводит ее слова МИД ДНР в Telegram.

Никонорова добавила, что подобная деятельность "направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение минских соглашений, поражение в правах и свободах <...> жителей [Донбасса] и закрепление всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом".

Глава МИД ДНР назвала "абсолютно недостоверными сведениями" аргументы Кравчука о якобы невыполнении республиками Донбасса минских соглашений. "Леонид Макарович утверждает, что республики ответственны за недавние случаи смертей военнослужащих украинских вооруженных формирований. Однако настоящей причиной их гибели стал подрыв на собственной мине, что является очередным свидетельством творящихся в рядах ВСУ [Вооруженных сил Украины] хаоса и безответственности", - сказала Никонорова.

Ранее Кравчук в эфире телеканала "Украина-24" заявил, что украинская армия в зоне силовой операции в Донбассе "должна отвечать выстрелом на выстрел".