Суд в США отклонил требование властей о новом разбирательстве по делу экс-соратника Трампа

По ее данным, соответствующее решение было принято на прошлой неделе. Таким образом, апелляционный суд согласился с решением суда нижней инстанции, который, в свою очередь, встал на сторону адвокатов Манафорта. Юристы настаивали на том, что его нельзя привлекать к ответственности дважды за одни и те же правонарушения.

В марте 2019 года прокуратура предъявила Манафорту обвинения в финансовых махинациях, в том числе в "осуществлении в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформлении подложных документов с целью незаконного получения миллионов долларов". Его адвокаты настаивали, что некоторые из обвинений, о которых идет речь, ранее были предъявлены их клиенту в других судах, ему уже был вынесен приговор. Защитники подчеркивали, что Манафорта нельзя дважды наказывать за одни и те же нарушения. В декабре 2019 года суд согласился с доводами адвокатов и прекратил разбирательство.

Впоследствии прокуратура попыталась оспорить это решение. Она подала апелляцию, в которой утверждалось, что суть обвинений отличается от тех преступлений, за которые Манафорта наказали ранее.