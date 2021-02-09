{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой

Страна не признала легитимность возглавляемого военными правительства

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии приостановили все политические и военные контакты с Мьянмой. Об этом во вторник сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные

"Новая Зеландия приостанавливает все политические и военные контакты на высоком уровне с Мьянмой. Правительство также согласилось ввести в отношении военных лидеров Мьянмы запрет на поездки [в Новую Зеландию], который будет официально оформлен на следующей неделе", - указано в заявлении главы внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Махута подчеркнула, что Новая Зеландия не признает легитимность возглавляемого военными правительства и призвала немедленно освободить задержанных политических лидеров страны. Также она отметила, что из всех программ помощи, реализуемых Новой Зеландией в Мьянме, будут исключены проекты, в которых участвует военное правительство страны или преследуются его интересы.

Теги
Новая ЗеландияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
Псаки объяснила, почему Байден созвонился с Путиным раньше других лидеров
Это связано с тем, что для нового ДСНВ приближался крайний срок продления, отметила пресс-секретарь американского лидера
Читать полностью