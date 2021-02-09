Демократы считают, что Трамп перекладывает на сторонников вину за беспорядки 6 января

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Конгрессмены США, выступающие в роли обвинителей на процессе импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа, считают, что он перекладывает на своих сторонников вину за штурм Капитолия 6 января. Соответствующие тезисы содержатся в распространенном во вторник меморандуме законодателей, представляющих Демократическую партию в нижней палате.

В Сенате Конгресса в 13:00 (21:00 мск) начнутся слушания по процедуре отстранения уже бывшего главы государства от власти. "Трамп пытается переложить вину на своих сторонников и ссылается на ряд теорий, которые позволяют ему подстрекать к насилию и нивелировать демократический процесс без боязни последствий, - отмечается в тексте меморандума. - Президент Трамп только усиливает свою ответственность, заявляя, что нападение [на Конгресс] готовилось за несколько дней до митинга 6 января. Это подчеркивает, что Трамп ясно понимал, что делает в ходе кампании по нивелированию итогов выборов".

По утверждению обвинителей, так называемых управляющих импичмента, многие ученые широкого политического спектра, включая консервативных юристов, отвергают аргумент о недостаточной юрисдикции Сената для проведения процесса над бывшим президентом. Первая поправка к американской конституции о праве на свободу слова и выражение протеста, как убеждены демократы, не означает неподсудность. "Он спровоцировал насильственное восстание, а затем безразлично повел себя перед этими смертельными последствиями", - считают законодатели.

Юристы Трампа намерены настаивать на том, что участники штурма Капитолия 6 января планировали свои действия и обращение Трампа к сторонникам с этим не связано, а также на том, что осуждение бывшего президента создаст опасный прецедент для любых политических выступлений в будущем. Защитники уверены, что в действиях бывшего главы американской администрации отсутствовал состав преступления. Кроме того, они обращают внимание на то, что Палата представителей приняла обвинительное заключение без какого-либо предварительного расследования в комитетах, нарушив тем самым собственные процедуры проведения подобных разбирательств.

Процесс импичмента начнется во вторник с обсуждения конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения этого вопроса последует голосование о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-главы Белого дома. Для одобрения начала процедуры законодателям необходимо простое большинство, которое демократы смогут обеспечить. Команда юристов Трампа и большинство сенаторов-республиканцев выступают против второй попытки импичмента бывшего американского лидера, подчеркивая, что этот процесс неконституционен.