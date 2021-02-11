Amnesty International сообщила о применении боевых патронов против протестующих в Мьянме

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция в Мьянме якобы обстреляла протестующих боевыми патронами, в результате чего был тяжело ранен один человек. С таким утверждением в четверг выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

Согласно имеющимся у нее видеозаписи и фотографии, 9 февраля полицейский применил пистолет-пулемет BA-94 или BA-93 (мьянманский аналог Uzi) при разгоне акции в Нейпьидо, в результате чего 19-летняя демонстрантка была ранена в голову. По сообщениям местных СМИ, ее шансы на выживание низки.

Правозащитники утверждают, что при этом применялись боевые патроны.

"Тяжелое ранение молодой девушки стало следствием того, что полиция Мьянмы применяет боевые патроны против мирных протестующих. Мы проверили материалы из социальных сетей, на них полиция направляет оружие на демонстрантов, совсем не считаясь с риском для их жизни и здоровья", - сказал глава кризисного центра организации Сэм Дабберли. Amnesty International призывает немедленно прекратить подобные действия, характеризуя их как чрезмерные и необоснованные. Правозащитники также требуют расследования применения боевого оружия.

Массовые акции протеста проходят в Мьянме четвертый день подряд после захвата военными власти в стране. Десятки тысяч людей вышли во вторник на общенациональную демонстрацию, несмотря на запрет собираться более чем по четыре человека. Согласно данным Frontier Myanmar, в Мандалае правоохранители задержали около 200 человек.