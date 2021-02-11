Демократы заявили, что штурмовавшие Капитолий верили в свою безнаказанность

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Участники штурма Капитолия 6 января верили, что выполняют указание Дональда Трампа, а значит не будут наказаны за свои действия. Такое мнение обвинитель от Палаты представителей Дайана Дегетт (демократ от штата Колорадо) выразила в четверг на проходящем в Сенате Конгресса США процессе импичмента в отношении бывшего президента США.

"Нападение было осуществлено для Дональда Трампа и по его указанию, чтобы исполнить его желания. Дональд Трамп отправил их туда. Они искренне верили, что все вторжение [в Конгресс] было по приказу президента. <...> Президент сказал им быть там, и, таким образом, они на самом деле считали, что наказание им не грозит", - утверждает Дегетт.

В свою очередь, выступавший вскоре после Дегетт конгрессмен Тед Лью (демократ от штата Калифорния) заявил, что Трамп "не выразил раскаяния" в связи с произошедшим. "Отсутствие раскаяния со стороны президента Трампа говорит о том, что он, несомненно, нанесет вред в будущем, если [ему] позволить", - заявил Лью. "Знаете, я не боюсь, что Дональд Трамп вновь будет баллотироваться [на пост президента] через четыре года. Я боюсь, что он будет баллотироваться снова и проиграет, потому что [тогда] он может сделать это (подобное произошедшему 6 января - прим. ТАСС) снова", - добавил законодатель.

Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется по 16 часов - не более восьми в день. Во время заседания в среду обвинители уже начали приводить свои доводы, в четверг они продолжили это делать. Как и днем ранее, аргументируя свою позицию, конгрессмены-демократы демонстрируют различные видеозаписи, среди которых кадры произошедшего в Капитолии 6 января, а также отрывки интервью с очевидцами тех событий из числа законодателей, их помощников, полицейских. В пятницу ожидается выступление стороны защиты.

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.