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Протесты сторонников Трампа в США
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Лидер республиканцев в Сенате назвал Трампа ответственным за штурм Капитолия

Однако, как считает Митч Макконнелл, Сенат не мог отстранять от должности уже бывшего главу государства

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) выразил уверенность в том, что бывший президент Дональд Трамп, несмотря на оправдательный вердикт в рамках импичмента, несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января, однако не мог быть осужден верхней палатой американского законодательного органа, поскольку больше не занимает свой пост.

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"Нет никаких сомнений никаких в том, что президент Трамп с практический и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня", - заявил он после голосования в Сенате, по итогам которого Трамп был оправдан. Сам Макконнелл тоже голосовал против импичмента. "Люди, которые штурмовали здание, были убеждены в том, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента", - добавил сенатор.

"Согласно жестким нормам уголовного права, речь президента, вероятно, не была подстрекательством [к насилию]. Однако в контексте импичмента Сенат мог бы решить, что безрассудные действия, предшествовавшие беспорядкам, допустимо характеризовать именно так. Тем не менее, в этом случае вопрос не имеет юридической значимости, потому что бывший президент Трамп с точки зрения конституции не может быть осужден [Сенатом]", - убежден Макконнелл.

"Теперь вопрос закрыт, в этом уже нет никаких сомнений. Дональд Трамп был президентом в тот момент, когда Палата представителей голосовала (по вопросу о его импичменте - прим. ТАСС), но уже не являлся им в тот момент, когда Палата представителей решила передать [в Сенат] бумаги [со статьей импичмента]", - пояснил он, почему, с его точки зрения, Сенат не имел права отстранять от должности уже бывшего главу государства.

Теги
СШАМакконнелл, МитчТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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