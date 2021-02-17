Китай выступил против политизации пандемии и поиска виноватых в вопросе COVID-19

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китай выступает решительно против попыток некоторых стран политизировать пандемию, искать виноватых в вопросе происхождения коронавируса, а также очернять и позорить КНР. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении посольства Китая в Великобритании.

"Китай выступает решительно против попыток некоторых стран политизировать пандемию, играть в поиск виноватого [в происхождении COVID-19], позорить и навешивать ярлыки на Китай", - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства. "Мы надеемся, что страны мира займут справедливую, объективную и ответственную позицию, предпримут конкретные действия в поддержку работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и внесут должный вклад в международное сотрудничество в борьбе с пандемией", - указывается в документе.

Как отмечает посольство, с момента вспышки COVID-19 Китай открытым и прозрачным образом поддерживает тесные связи и сотрудничество с ВОЗ в сфере исследования происхождения вируса. Исследование экспертов ВОЗ в Китае стало частью организованного всемирной организацией глобального исследования происхождения коронавируса, говорится в документе. "Правительство Китая оказало решительную поддержку и помощь этому исследованию, которое получило высокую оценку ВОЗ и международных экспертов, в том числе из Великобритании", - сказано в сообщении.

В заявлении указывается, что исследование происхождения коронавируса - это сложная научная задача, затрагивающая многие страны и регионы мира, она должна осуществляться совместными усилиями ученых со всего мира. "Мы не должны позволять политике брать верх над наукой или подменять научное исследование необоснованными предположениями и умышленными искажениями", - отмечается в заявлении посольства.

Как заявил в субботу помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Китай предоставил данные о распространении коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции. По его словам, власти США обеспокоены тем, "в каком виде представлены данные" расследования ВОЗ в Ухане, и имеют вопросы по поводу того, "каким образом они были получены". Вашингтон потребовал "независимого доклада", который бы "основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей".

Как сообщило агентство Reuters, в воскресенье глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что разделяет озабоченность США по поводу уровня доступа миссии ВОЗ в Ухане к данным расследования о происхождении коронавируса.