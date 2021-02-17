Премьеры стран Вишеградской группы обсудили использование вакцины "Спутник V"

ВАРШАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Тема использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсуждалась на встрече премьер-министров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в Кракове. Об этом заявил в среду на совместной пресс-конференции глав правительств "четверки" премьер-министр Словакии Игор Матович.

"Тема российской вакцины обсуждалась во время переговоров. Защита здоровья и жизни не может объединяться с геополитикой. Вирус не выбирает Восток или Запад, исходя из политических предпочтений. Вирус заставляет политиков делать все, чтобы защищать жизни людей вне зависимости от того, откуда вакцина", - сказал он.

"Я предложил, чтобы мы освободили вакцину от политики. Есть геополитические дебаты, есть исторические различия, различия во вкусах, но мы не должны вовлекать их в дебаты о вакцинах. Есть только одна вакцина, которая эффективно защитит людей. Нет восточной вакцины и нет западной вакцины. Есть хорошая вакцина и плохая вакцина", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также признал важность того, чтобы в текущей ситуации, как сказали его венгерский и словацкий партнеры, "получить вакцину как можно быстрее откуда угодно". "Важно, чтобы это была проверенная вакцина и доступная людям на добровольной основе", - подчеркнул он. "Это сейчас самое главное - гонка со временем, чтобы выиграть у эпидемии. Каждый новый день, неделя - это большие потери для экономики", - добавил польский премьер.

Журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Заявка на получение разрешения на экстренное применение вакцины "Спутник V" была подана Российским фондом прямых инвестиций 22 декабря. В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Казахстане, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.