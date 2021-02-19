Президент Мексики призвал освободить осужденного в Испании рэпера

МЕХИКО, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что осужденный в Испании на два с половиной года рэпер Пабло Асель должен быть освобожден. Такое мнение глава латиноамериканского государства высказал в четверг на пресс-конференции.

"Я хочу, чтобы его выпустили из тюрьмы", - сказал политик. Он отметил, что в Мексике каждый имеет право на выражение собственного мнения. "Мы уважаем всех", - добавил Лопес Обрадор.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короля в своих публикациях в Twitter и в песне, обнародованной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста, однако во вторник все же был задержан и помещен в тюрьму.

В четверг испанский суд подтвердил еще один приговор рэперу. Речь идет о двух с половиной годах лишения свободы за угрозы свидетелю по делу против сотрудника городской гвардии. Этот вердикт может быть обжалован в Верховном суде.

Арест рэпера вызвал волну протестов в европейской стране, в ходе которых пострадали более 60 человек, десятки были задержаны.