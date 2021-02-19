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Политический кризис в Мьянме

Reuters: участница протестов в Мьянме умерла в больнице

Женщина получила ранение в голову во время разгона демонстрантов полицией

ТАСС, 19 февраля. Женщина, получившая ранение в голову во время разгона полицией протестующих в Мьянме против захвата власти военными, умерла в пятницу в больнице. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил брат жертвы.

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По его словам, раненную боевой пулей 20-летнюю женщину госпитализировали 9 февраля, после чего подключили к системе искусственного жизнеобеспечения.

Как отмечает агентство, к настоящему времени это единственная жертва среди протестующих.

9 февраля портал Irrawaddy сообщил, что шесть участников протестов против прихода к власти военных в Мьянме получили ранения в результате стрельбы со стороны полиции в столице страны Нейпьидо. Двое из них находились в критическом состоянии.

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