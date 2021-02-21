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Пандемия COVID-19

Власти Люксембурга считают возможным крах системы здравоохранения

Глава МИД герцогства Жан Ассельборн предупредил Германию и другие соседние страны об опасности полного закрытия границ в условиях пандемии

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предупредил Германию и другие соседние страны герцогства об опасности полного закрытия границ в условиях пандемии.

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"Конечно, в свете мутаций коронавируса должны быть тесты, но нам следует сделать все для того, чтобы люди могли без ограничений ездить на свою работу", - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ассельборн указал на то, что его страна сильно зависит от лиц, регулярно пересекающих границу для поездок на работу и с работы. "60% персонала в наших больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах. Если они не смогут въезжать, то в Люксембурге произойдет коллапс системы здравоохранения", - предупредил глава МИД.

"Германия, Люксембург, Франция и Бельгия являются членами - основателями ЕС и способствовали созданию Шенгенской зоны", - напомнил Ассельборн. "Только в Люксембург каждый день приезжают [на работу] 100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. - из Германии и 50 тыс. - из Бельгии", - отметил он.

11 февраля власти Германии объявили о том, что вводят запрет на въезд из Чехии и австрийской федеральной земли Тироль. Позже германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил сообщение с Чехией и Тиролем в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. До этого ФРГ ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР из-за новых мутаций коронавируса.

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АвстрияБельгияГерманияЧехияЛюксембургФранцияАссельборн, ЖанПандемия COVID-19
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