Минимум заразившихся за неделю в России с октября. Главное о коронавирусе за 21 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 164 726 случаев заражения, из них новых — 12 742. За сутки умерли 417 человек, за весь период — 83 293.
- В России впервые с октября выявили менее 100 тыс. заразившихся коронавирусом за неделю (92 843).
- Человек с легким течением COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней после заражения, считает заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков.
- Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства вакцины "Эпиваккорона" на территории других стран.
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения зарегистрировала первую в России тест-систему для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса.
- В Петербурге впервые с 3 ноября выявили менее тысячи заразившихся коронавирусом за сутки (996).
- Власти Ямало-Ненецкого автономного округа отменили требование предоставлять справки об отсутствии коронавируса при въезде в Новый Уренгой.
Москва
- Всего зафиксировано 967 834 случая заражения, из них новых — 1 602 (данные Оперштаба Москвы).
- Число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 52, это минимум с 31 октября.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье подскочил с 1,01 до 1,18 — максимума с 22 декабря.
Мир
- Всего зафиксировано более 111,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Британии заявили, что смогут вакцинировать всех взрослых жителей к концу июля. Речь идет о вакцинации 54 млн человек — 80% жителей.
- Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Черногории в домах престарелых.
- Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в Луганской народной республике. Первыми второй компонент российской вакцины "Спутник V" получают сотрудники МЧС ЛНР и медицинские работники.
- В Израиле в рамках второго этапа смягчения карантина открылись магазины и рынки. Для переболевших COVID-19 и полностью вакцинированных от коронавируса в стране открываются бассейны и тренажерные залы.
- В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон.