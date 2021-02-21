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СМИ: Иран опроверг информацию о начале переговоров с США по задержанным американцам

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил о контактах с Тегераном по этому вопросу

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана опровергают информацию американской стороны о начале переговоров с ней по вопросу задержанных граждан США. Об этом сообщает в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что Тегеран не имел прямых переговоров с Вашингтоном, а все контакты с США осуществляются через посольство Швейцарии в Иране, которое официально представляет интересы американской стороны в стране.

Ранее в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США начали контакты с Ираном по вопросу задержанных лиц и продолжат этот диалог. По словам Салливана, "существенный приоритет администрации США в том, чтобы граждане в безопасности вернулись домой".

8 июня 2020 года официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран надеется на обмен заключенными с США и освобождение всех иранских граждан, находящихся в американских тюрьмах и местах предварительного заключения. Заявление Рабии прозвучало после того, как в начале июня в Тегеран прилетел ирано-американский врач Маджид Тахери, который был задержан в США по подозрению в попытке обойти санкции в отношении исламской республики. По данным телеканала Fox News, освобождение Тахери стало условием для того, чтобы иранская сторона отпустила американского гражданина Майкла Уайта.

Теги
СШАИранСалливан, Джейк
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