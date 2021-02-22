Премьер Украины потребовал пояснений от своего заместителя за фото рядом с Кадыровым

При этом он приложил фотографию, на которой видно, что Уруский идет рядом с Кадыровым. Очевидно, снимок сделан на полях крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX - 2021, которая проходит в Абу-Даби. Известно, что там находятся как украинская делегация, в состав которой входит Уруский, так и российская.

Уруский на своей странице в Facebook пояснил, что фото сделано во время официальной церемонии открытия выставки. Он отметил, что размещение руководителей делегаций определялось службой протокола государства-организатора, а также заверил, что с российскими делегатами не контактировал. "Я лично во время, в ходе и после церемонии не имел и не собираюсь иметь никаких контактов [с членами российской делегации]. Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем", - написал украинский вице-премьер. Вместе с тем он добавил, что не считает возможным "шарахаться от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны".

Украинская делегация на выставке представила макеты своего наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", танка "Оплот", БТР-4, разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300", высокоточной реактивной системы "Ольха", ракетного катера "Богомол", ПТРК "Корсар".

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. В экспозиции представлена продукция ведущих холдингов Ростеха, в том числе холдингов "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе", "Концерн "Автоматика" и "Росэлектроника". Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля.