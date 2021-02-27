Reuters: постпреда Мьянмы при ООН уволили за призыв осудить действия военных

ТАСС, 27 февраля. Постпред Мьянмы при ООН Чжо Мо Тун был уволен в субботу после призыва к международной организации осудить действия военных по захвату власти в стране. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, Чжо Мо Тун, выступая в пятницу на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что представляет гражданское правительство государственного советника Аун Сан Су Чжи и просит мировое сообщество осудить действия военных. Он также призвал все страны ООН предпринять "самые решительные меры из возможных, чтобы остановить жестокие акты насилия, которые совершают сотрудники сил безопасности против мирных протестующих". Как сообщило агентство, посол был уволен, так как предал страну и говорил от имени неофициальной организации, которая не представляет государство, а также злоупотребил полномочиями и нарушил обязанности посла.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.